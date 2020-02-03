İranlı halterci Uluslararası 5. Fecr Kupası'nda altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota mücadelesi olan Uluslararası 5. Fecr Kupası, dün İran'ın Reşt kentinde başladı.
Yarışmanın ilk gününde 61 kiloda mücadele eden İranlı milli halterci Hafız Kaşkayi altın madalyanın sahibi olurken Bulgar halterci Angel Rusev ise gümüş madalya kazanarak ikinci sırada yer aldı.
-67 kiloda da Türkiye'yi temsil eden Bünyamin Sezer gümüş madalyaya uzandı.
Reşt kentinin ev sahipliğinde yapılan turnuvaya İran'ın yanı sıra Türkiye, Ermenistan, Bangladeş, Bulgaristan, Kamerun, Endonezya, Bosna-Hersek, Irak, Ürdün, Kırgızistan, Moğolistan, Norveç'ten 34 erkek halterci katıldı.
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