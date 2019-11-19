Erdoğan Trump ile görüşmesini değerlendirdi

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da ABD'de Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmede Ankara ile Washington arasındaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremediklerini söyledi. Erdoğan, "Ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerini geren S-400 ve F-35 konusunu da ele aldıklarını belirten Erdoğan, "F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye Milli Ordusu'nu 'terör örgütü' olarak tanımladığını belirten Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir." dedi.

Kaynak: Euronews