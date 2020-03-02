Ruhani, İranlı paralimpik halterci için başsağlığı diledi

İRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünyanın en güçlü Paralimpik sporcusu İranlı süper ağır sıklet parahaltercisi Siyamend Rahman'ın yaşamını yitirmesinin derin üzüntüye neden olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin büyük kıvanç duyduğumuz sporcusu Siyamend Rahman'ın vefatı, büyük üzüntü duymamıza neden oldu.

Ahlakı temiz layık milli pehlivanımız, birçok rekorlar kırarak, Asya ve Paralimpik oyunlarında parlak geçmiş bıraktı ve İran'ın kutsal bayrağının dalgalanmasına ve halkın gururlanmasına vesile oldu. Rahman'ın adı her zaman canlı kalacak ve kahraman yetiştiren İran halkının gelecek nesillerine ilham kaynağı olacak.

Bu büyük kayıptan İran halkı, spor camiası, özellikle İran Milli Parahalter Takımı, Batı Azerbaycan halkı ile Rahman'ın ailesine başsağlığı diliyor, Allah'tan kendisine rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

Paralimpik Oyunlarında rekor üstüne rekor kıran İranlı bedensel engelli halterci Siyamend Rahman, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İranli Kürt halterci Siyamend Rahman, 2017 yılında en çok oy alarak dünyanın en iyi engelli sporucusu unvanını da elde etmişti.

Rahman, Rio'da düzenlenen 2016 paralimpik olimpiyatlarda altın madalya kazanmıştı.