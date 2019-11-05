İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika'nın tek yanlı ve gayri meşru yaptırımlarını kınadı.

ABD'nin bu gibi yaptırımlarının temelinde gerçekte diplomatik ve mantıklı çözüm yollarındaki yetersizliğinin bir sonucu olduğunu belirten Musevi, bunun aslında Amerika'nın önemli uluslararası meseleler ve ülkelere karşı zorba siyasetlerinin de bir göstergesi olduğunu söyledi.

Musevi, Amerika'nın İran'da 4 kasım dünya emperyalizmle milli mücadele günü münasebetiyle Beyaz Saray'ın yayınladığı küstah bildiriye işaret ederek, “Beyaz Saray her zaman diplomatik olmayan bir dille yaklaşıyor ve kapanmış bir dosyayı yeniden açarak tarihi saptırmaya çalışıyor.” dedi.

İRNA'nın haberine göre Abbas Musevi, “Amerikan yönetiminin 19 Ağustos 1953 yılında yaptığı darbeyle cinayetleri ve o tarihten sonra İran'ın kaynaklarının yağmalanması, cinayetler ve İran halkına karşı ekonomik terörizm asla kafalardan silinmez bir girişimlerdir ve ABD'nin kendini mağdur gösterme siyasetleri asla inandırıcı değil.” diye konuştu.