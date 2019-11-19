Son günlerdeki olaylarda düşmanı geri püskürttük

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün akşam saatlerinde çok sayıda iş adamı ve üreticiyle görüştü.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Hem dostlarımız hem de düşmanlarımız, bizim askeri, siyasi ve güvenlik savaşında düşmanı geri ittiğimizi bilsinler. Bu son günlerdeki olaylar güvenlik kaynaklı işlerdi, bunlar halk tarafından değildi. Çeşitli alanlarda düşmanı geri püskürttük ve ekonomik savaş alanında da kesin şekilde düşmanı geri püskürteceğiz." dedi.

Ekonomik savaş meydanı öncülerin üreticiler olduğunu bu alanın da önemli ve tehlikeli alan olduğunu ifade eden İslam Devrimi Lideri, dünyada ekonomik sebeplerden dolayı savaşlar yaşandığını ve tüm ülkelerin ekonomik meselelerden dolayı savaş halinde olduklarını söyledi.

İslami düzende ekonominin çok önemli rolü olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, İslam’ın ekonomiye bakış açısının kapitalist, liberal ve marksist ve sosyalist düzenden farklı olduğunu ifade ederek, ‘’İslam milli servetin üretilmesi ve toplumun refah düzeyinin artmasına inanmaktadır. Kaynakların dağıtımı adalete dayalı olmalı. Bu sağlandığı zaman toplumun katmanları arasındaki uçurum olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Devrim Lideri, "Ülkenin ekonomisini kurtarmak için ambargoların kalkmasına göz dikmek, Amerika’nın mevcut Başkanı olmasa bile etkili yöntem değildir. Yapılması gereken şey ülkenin ambargolar karşısında bağışıklık kazanmasını sağlamaktır." diye konuştu.