Putin yakında İlham Aliyev ile bir araya gelecek

Azerbaycan basınına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Aralık’ta St. Petersburg'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva ile görüştü. Putin-Aliyeva ikili görüşmesine Rusya ve Azerbaycan'dan üst düzey yetkililer de katıldı.

Görüşmede Putin, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin artırılması ve güçlendirilmesindeki önemli rolü ve katkılarından dolayı Aliyeva'ya Rusya Federasyonu "Dostluk Madalyası" devlet nişanı ödülünü vererek onurlandırdı.

Rusya Devlet Başkanı, 20 Aralık'ta İlham Aliyev ile bir araya geleceğini belirtti. Putin, Mihriban Aliyeva’ya hitap ederek, “Lütfen en iyi dileklerimi Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na iletiniz. Umarım 20 Aralık'ta St. Petersburg'da bir araya gelmekten memnun oluruz.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, aynı zamanda Haydar Aliyev Vakfı’nın da Başkanı.