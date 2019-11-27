Bir Avrupa ülkesi Azerbaycan'da elçilik açıyor

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Layçak'ın 27-28 Kasım tarihlerinde Bakü'ye ziyarette bulunacağı belirtildi.

Slovak yetkili Bakü ziyareti sırasında Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Mammadyarov ile görüşecek ve ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Ali Asadov ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri görüşecek. Miroslav Layçak'ın Slovakya'nın Bakü'deki Büyükelçiliğinin açılış törenine iştirak edeceği kaydedildi.

Teleqraf sitesine göre, halihazırda bu ülke Azerbaycan ile olan diplomatik ilişkilerini Rusya’daki elçiliği vasıtasıyla sürdürüyor.