İran yapımı film İstanbul'da gösteriliyor

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul'daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törenle başladı. Bu festivalde kısa ve uzun metrajlı filmler olmak üzere toplam 59 film gösterime girecek.

İranlı yönetmen Nima Cavidi’nin yönetmenliğini üstlendiği “The Warden” adlı film festivalin ana blümünde Avusturya, Tunus, Fransa, Macaristan, katar, Lübnan, Slovakya, Belçika ve Cezayir’den katılan 7 film arasında yarışacak filmlerden birisidir.

“Sanal Dünyada Adalet” teması ile sinemaseverlerle buluşan festival; adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese sesleniyor.

22 Kasım'da başlayan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 28 Kasım'a kadar faaliyetlerine devam edecek.