İki yabancı festivalden İran yapımı animasyona ödül

İranlı sinemacı Muctaba Musevi’nin yönetmenliğiyle yapılan “ Bay Geyik” adlı animasyon Londra’da düzenlenen 10.Uluslararası İran Filmleri Festivali’nde en iyi film olarak seçildi. Bunun yanı sıra Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Banjaluka Animasyon Film Festivali’nde de ödüle layık görüldü.

“Bay Geyik” adlı animasyon ayrıca 9-17 kasım tarihleri arasında İtalya’nın Trento kentinde düzenlen Uluslararası İtalya 'Bugünün Dini' Filim Festivali’ne katılım hakkı kazanırken önümüzdeki hafta da Estonya'da düzenlenecek olan Uluslararası PUFF Kısa Film Festivali'ne katılacağı bekleniyor.

Bu kısa animasyonun özeti şöyle: Modern Avrupa toplumndaki metro istasyonlarına benzeyen tahrip edilmiş bir metro durağında insanların siması hayvan figürlerine dönüşmüştür. Aynı zamanda bu toplumda insanlık değerleri de unuttulmuştur.