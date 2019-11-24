Michael Jackson filmi geliyor

Webtekno'da yer alan bilgiye göre, rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Freddie Mercury’nin yaşamını ele alan “Bohemian Rhapsody” filminin yapımcısı Graham King, dünyayı sallayacak yeni bir filme daha imza atıyor. Bu kez popun kralı Michael Jackson’ın yaşamını ele alacak olan yapımcı, ünlü sanatçının yaşamı ve müzik hakları için Michael Jackson’ın varisleriyle bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Yapımcı Graham King, projenin senaristliği için “Gladiator” ve “The Aviator” filmleriyle ün kazanmış olan John Logan’ı seçmiş. Filmin şu an için herhangi bir bağlı stüdyosu veya dağıtıcısı bulunmuyor ancak Jackson’ın yaşamını tüm yönleriyle ele alacağı biliniyor.