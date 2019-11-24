Türkiye'den İran'a gelen turist sayısı arttı

İran Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Veli Teymouri ile Türkiye Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Mehmet Taşkın’ın katılımıyla Tahran’da turizm konulu oturum gerçekleşti.

İran ile Türkiye’nin turizm durumunun ele alındığı oturumda açıklama yapan Teymuri, son yılda Türkiye'den İran'a gelen turist sayısının bir önceki yıla nazaran yüzde 35 oranında arttığını bildirdi.

Mehmet Taşkın da yaptığı açıklamada, ülkesinin şubat ayında yapılması beklenen Uluslararası Tahran Turzim Fuarı’na katılmaya hazır olduğunu sölyedi.