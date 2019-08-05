İran'a gelen yabancı turist sayısı arttı

İran, yılın (Hicri Güneş takvimine göre) ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla, 3 milyon yabancı turisti ağırladı.

İran Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Veli Teymuri, bu yılın ilk 3 ayında İran'a 4 milyon yabancı turist geldiğini söyledi

İran devlet televizyonuna konuşan Teymuri, “Böylece yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı.” dedi.

Teymuri, “Bazı ülke vatandaşları için vize uygulamasının kaldırılması turist sayısının artmasına neden olmuştur.” ifadesini kullandı.

İran, Çin vatandaşları için vize muafiyeti uygulama kararı almıştı.