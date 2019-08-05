  1. Kültür
5 Ağustos 2019 - 11:00

İran'a gelen yabancı turist sayısı arttı

İran'a gelen yabancı turist sayısı arttı

İran, yılın ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla, 3 milyon yabancı turisti ağırladı.

İran, yılın (Hicri Güneş takvimine göre) ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla, 3 milyon yabancı turisti ağırladı.

İran Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Veli Teymuri, bu yılın ilk 3 ayında İran'a 4 milyon yabancı turist geldiğini söyledi

İran devlet televizyonuna konuşan Teymuri, “Böylece yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı.” dedi.

Teymuri, “Bazı ülke vatandaşları için vize uygulamasının kaldırılması turist sayısının artmasına neden olmuştur.” ifadesini kullandı.

İran, Çin vatandaşları için vize muafiyeti uygulama kararı almıştı.

News Code 1880357
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler