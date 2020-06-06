UAEK'nın son İran raporuna Tahran'dan açıklama

İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi,Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun nükleer anlaşmayla ilgili yeni raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

İRNA'nın haberine göre, Kazım Garipabadi, UAEK'nın yeni raporunun İran'ın nükleer çalışmalarındaki teknik gelişmelerini gösterdiğini örneğin, İran'ın ağır su üretiminin 130 tondan 132.6 tona yükseldiğini, İran'ın IR-4, IR-5, IR-6, IRS, IRS-6 ve IR2M gibi yeni makinelerle uranyum zenginleştirmeyi geliştirdiğini ve kalkındırdığını gösterdiğini bildirdi.

Garipabadi ayrıca, İran'ın nükleer anlaşma doğrultusunda faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından takip edildiğine işaretle, "Ek Protokolün İran tarafından geçici ve gönüllü olarak uygulanmasının sürdürülmesi ve Protokol Bildirimlerinin Kurum tarafından devam eden geçerliliği", ''İran'ın uygun işbirliği" ve "İran'da ilan edilen nükleer malzemelerin sapmadığının UAEK tarafından sürekli doğrulanmasının" vurgulanarak altının çizildiğini söyledi.