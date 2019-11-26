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26 Kasım 2019 - 18:13

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde IŞİD'e yönelik operasyon

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde IŞİD'e yönelik operasyon

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyi ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında başlatılan operasyonun 3 gün sürmesinin planlandığını söyledi.

Harbiye, operasyona Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiğini belirtti.

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de IŞİD'in elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

News Code 1882711

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