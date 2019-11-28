Irak, İran'ın Necef konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, İran’ın Necef konsolosluğuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.
Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu saldırının Bağdat-Tahran arasındaki tarihsel ilişkileri zedelemek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Bakanlık, Bağdat’ın Tahran’la olan ilişkilerini sürdürme isteğinde olduğunu duyurdu.
Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sırasında Çarşamba günü bir grup gösterici Necef kentindeki İran Konsolosluk binasını ateşe verdi.
Irak Polisi Necef’teki İran konsolosluğuna yapılan baskında 47 güvenlik gücünün yaralandığını açıkladı.
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