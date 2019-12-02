Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır. Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir.TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil'

Güvenlik kaynakları NATO güvenlik planlarını veto edilmesine ilişkin "Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil. NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz. Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Sputnik