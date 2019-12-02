Harturan; İran'ın Afrikası

İran’ın Simnan eyaletindeki Şahrud kentinin güneydoğusunda yer alan ve ülkedeki en büyük doğa koruma alanı olan “Harturan Çölü” doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Bir milyon hektarlık arazi 3 ulusal park (%8) bir vahşi yaşam barınağı (%17) ve bir koruma alanından (%75) oluşmaktadır.

1972 yılında faaliyete başlayan Harturan doğa koruma alanı "İran'ın Afrikası" olarak biliniyor, çünkü bölge içinde ender rastlanan geyik, pallas kedisi, Asya çitası ve İran zebrası gibi yaban hayvan türlerini de görebilirsiniz.

Harturan Çölü’nde 41 memeli türü, 167 kuş türü, 42 sürüngen türü ve 2 amfibi türü belirlenmiştir.

Bu eşsiz alanın önemi İran zebrası olarak bilinen nadir bir zebra türünün varlığından kaynaklanmaktadır. Bu zebra türü yalnızca İran'da yaşayan ve dünyada nadir rastlanan türlerdendir. Bu zebraya yakından bakarsanız, muhtemelen zebra olduğuna inanmayacaksınız! Çünkü siyah ve beyaz çizgilere sahip değil ve haki renginde bir zebra!

Yırtıcı türleden Asya çitası nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alaıyor ve sayıları hızla azaldığı için dünya çapında koruma altında bulunuyor.

Eşsiz vahşi doğanın tadını çıkarmak için Harturan’a gitmek daha eğlenceli olsa da çölün kumlu tepelerinde çıplak ayakla yürümek ve tepelerin üzerinden gün doğumu ve gün batımını izlemek turistlere ayrı bir zevk verebilir. Görünüşüyle adeta misafirlerini büyülen Harturan Çölü, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları bekliyor.

Bu bölgede konaklamak için "Doğal Hayat Turan’ın Kapısı" olarak bilinen “Kaleyi Bala” adlı güzel bir köy bulunuyor. Bu köy sıradışı bir mimariye sahip. Köyde bulunan her bir evin çatısı, yukarıdaki evin avlusu olacak şekilde tasarlanmıştir. Burada kamp, günübirlik piknik, yürüyüş, fotoğrafçılık gibi aktiviteler yapabilir.