  1. Dünya
  2. Asya
14 Aralık 2019 - 12:10

Malezya Başbakanı:

ABD İran yaptırımlarıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor

ABD İran yaptırımlarıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Katar'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik yaptırımlarının Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Cumartesi günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de katıldığı Doha Forumu'nda konuşan Malezya Başbakanı, "Malezya ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamasını desteklemiyor" dedi.

Mohamad, "Bu tür yaptırımlar BM tüzüğünü ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal eder; yaptırımlar ancak BM tarafından anlaşmalara uygun şekilde uygulanabilir" şeklinde konuştu.

Başbakan, Malezya ve diğer ülkelerin İran yaptırımlarından dolayı "büyük bir pazar" kaybettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Euronews

News Code 1883068

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler