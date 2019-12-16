İran'dan ABD Hazine Bakanı'nın iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ülkesinin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlarıyla ilgili iddialarına tepki göstererek, bunu “ekonomik terör” olarak nitelendirdi.

Musevi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı ‘19. Doha Forumu’nda CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere uyguladığı yaptırımların "savaşın bir alternatifi" olduğunu ileri sürmüştü. Ancak gerçek şu: Yaptırım savaşın kendisidir. Hatta çocukları ve hasta insanları hedef alan bir ekonomik savaştır.”