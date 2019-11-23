İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, kendisini yaptırım listesine ekleyen ABD yönetimine tepki gösterdi.

Azeri Cehromi, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar kulübünün tek üyesi değilim. Benden önce, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki startuplar ile geliştiriciler, kanser hastaları ve kelebek hastası çocuklar vardı." dedi.

Azeri Cehromi'nin paylaşımında, "İnternet erişimini savunmaya devam edeceğim ve ABD’nin İran’ın kalkınmasını engellemesine izin vermeyeceğim." ifadesine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığı dün akşam İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Cehromi'ye internet erişim engeli nedeniyle yaptırım uygulandığını ileri sürdü.

İran ülkede yaşanan son olaylar sırasında kargaşa çıkaranların anlık mesajlaşma uygulamasını kötüye kullanmaması için internete kısıtlama getirmişti.