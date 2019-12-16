  1. Spor
16 Aralık 2019 - 16:19

Cristiano Ronaldo'nun ikizi İran’da bulundu!

Cristiano Ronaldo'nun ikizi İran’da bulundu!

İranlı futbolcu Sasan Zamane, İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

İranlı genç futbolcu Sasan Zamane, İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

21 yaşındaki Sasan Zamane Persepolis B Takımı’nda kaleci olarak görev yapıyor.

Cristiano Ronaldo kimdir?

Tam adıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Funchal, Madeira, Portekiz'de dünyaya geldi.

2008’den beri dünyanın en prestijli futbol ödüllerini ya kazanan ya da finalisti olan Cristiano Ronaldo, şu an Juventus'ta oynamaktadır.

News Code 1883131

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