TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’da düzenlenecek 9. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’ne (TÜRKPA) katılmak üzere Bakü’ye gidecek.
Azerbaycan basınına göre Şentop’un Bakü ziyareti 18-19 Aralık'ta gerçekleşecek. Mustafa Şentop’un Bakü ziyareti çerçevesinde üst düzey Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) , 21 Kasım 2008 tarihinde kurulan ve temeli Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'ne dair anlaşmaya (21 Kasım 2008 İstanbul Anlaşması) dayanan parlamentolar arası iş birliğidir.
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