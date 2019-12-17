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17 Aralık 2019 - 09:17

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gidiyor

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'a gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’da düzenlenecek 9.Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’ne (TÜRKPA) katılmak üzere Bakü’ye gidecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’da düzenlenecek 9. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’ne (TÜRKPA) katılmak üzere Bakü’ye gidecek.

Azerbaycan basınına göre Şentop’un Bakü ziyareti 18-19 Aralık'ta gerçekleşecek. Mustafa Şentop’un Bakü ziyareti çerçevesinde üst düzey Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) , 21 Kasım 2008 tarihinde kurulan ve temeli Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'ne dair anlaşmaya (21 Kasım 2008 İstanbul Anlaşması) dayanan parlamentolar arası iş birliğidir.

News Code 1883146

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