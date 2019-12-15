İran Meclis Başkanı Türkiye ziyaretini değerlendirdi

12. Asya Parlamenter Asamblesi’ne (APA) katılmak için dün Antalya'ya giden İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

12. Asya Parlamenter Asamblesi’nin (APA) kazanımlarına dikkati çeken Laricani, “ Toplantı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile ikili ekonomik ilişkileri ile bu ilişkilerin geliştirilmesi yollarını konuştuk.” dedi.

TBMM Bakanı ile bölgesel konular üzerinde istişare yaptıklarını belirten Laricani, “Bir günlüğüne yapılan bu ziyarette ilaveten Fars Körfezi’ne kıyısı olan bazı ülkelerin meclis başkanlarıyla da görüştüm. Bu görüşmelerde bölgesel konularla ekonomik meseleler ele alındı” ifadelerinde bulundu.