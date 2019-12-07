Haşdi Şabi terör örgütü IŞİD'e ait birçok askeri teçhizatı ele geçirdi

Sumerria News’un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçleri Salahaddin vilayetindeki "Bici" bölgesinde terör örgütü IŞİD’e ait birçok askeri teçhizatı ele geçirdi.

Ele geçirilen teçhizatın füze ve patlayıcı maddeden oluştuğu açıklandı.

Haşdi Şabi dün yayınladığı bir bildiride, 21’inci tugay birimlerinin Salahaddin ile Kerkük vilayetleri arasında güvenlik sağlamak için bu bölgelerde yerleştiğini duyurmuştu.

Haşdi Şabi Hareketi komutanlarından Ebu Mehdi el-Muhendis, son günlerde yaptığı açıklamada Haşdi Şabi güçlerinin terör örgütü IŞİD’le mücadeleye hazır olduğunu belirterek, “Ne olursa olsun IŞİD unsurlarının Irak’a geri dönmesine izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullanmıştı.