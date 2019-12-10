Haşdi Şabi güçleri IŞİD inlerini imha etti

Sputnik’e göre, Irak güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Kerkük, Diyali ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü IŞİD’e karşı operasyon düzenledi.
Bu operasyonun Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin terör örgütü IŞİD’e karşı düzenlediği “Nasır İradesi” operasyonunun yedinci aşaması çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.
Operasyonda IŞİD’e ait onlarca tünel imha edilirken birçok patlayıcı madde de ele geçirildi.
Bu operasyonun dün sona erdiğini belirten Iraklı askeri kaynaklar teröristlere ait 18 tünel ve 20 mevzi ele geçirdiklerini duyurdu.
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