Trump ve Abe telefonda İran'ı görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ticari ilişkilerin yanı sıra İran ve Kuzey Kore ile ilgili konular ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uzak Doğu ziyaretinin ikinci durağı Japonya’nın başkenti Tokyo'da Başbakan Abe Şinzo ile bir araya gelerek ikili ilişkileri konuşmuştu.

İran nükleer anlaşmasının da konuşulduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Ruhani, Japonya'dan anlaşmanın sürdürülmesine yardımcı olmasını istedi.