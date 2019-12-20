Cumhurbaşkanı Ruhani Tokyo'da resmi törenle karşılandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uzak Doğu ziyaretinin ikinci durağı Japonya’nın başkenti Tokyo'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tokyo ziyareti kapsamında Japon Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra İran nükleer anlaşmasını görüşecek.

Hasan Ruhani, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Kuala Lumpur Zirvesi sırasında Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, Başbakan Mahatir Muhammed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ile bir araya gelmişti.