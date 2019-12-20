İran nükleer anlaşması Tokyo'da konuşuldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Uzak Doğu ziyaretinin ikinci durağı Japonya’nın başkenti Tokyo'da Japon Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.

ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan geri çekilme kararını kınayan Ruhani, bu kararı "mantık dışı" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya'dan anlaşmanın sürdürülmesine yardımcı olmasını istedi.

Şinzo Abe de bu görüşmede, Orta Doğu'da istikrar ve huzurun inşası için elinden geleni yapacaklarını bildirerek, İran'dan nükleer anlaşmaya sadık kalmasını talep etti.

Hasan Ruhani, Tokyo gezisi öncesi Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Kuala Lumpur Zirvesi sırasında Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, Başbakan Mahatir Muhammed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani ile bir araya gelmişti.