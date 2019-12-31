Bağdat'taki olaylar Trump'ı kızdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırının arkasında İran olduğunu iddia etti.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran ABD'li bir müteahhiti öldürdü ve bir çoğunu da yaraladı. Bizim cevabımız sert oldu ve her zamanda böyle olacak. Şimdi İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bir saldırı organize ediyor. Bundan tamamen sorumlu tutulacaklar. Ayrıca, Irak'tan beklentimiz güç kullanarak Büyükelçiliği'mizi korumalarıdır" mesajını paylaştı.

Bağdat'ta yüzlerce Iraklı, ABD yönetiminin önceki gün Haşdi Şabi'ye yönelik düzenlediği hava saldırısını kınamak için ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.