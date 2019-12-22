Çağdaş İran şiirinden seçmeler Özbekistan'da yayınlandı

Özbekistan'ın en eski ve saygın dergisi olan "Dünya Edebiyati" son sayısında Özbek Türkçe'sine aktarılan İran'ın ünlü şairi Sohrab Sepehri'nin şiirlerini yayınlandı.

İran İslam Cumhuriyeti Taşkent Kültür Ataşeliğinin desteğiyle derginin 5 sayfasında Sohrep Sepehri'nin şiirleri yer aldı.

Sohrap Sepehri kimdir

7 Ekim 1928 yılında İsfahan'a bağlı Kaşan'da dünyaya gelmiştir. İran şiirinde ölçü ya da ritme bağlı olmayan "Yeni Şiir" akımının beş ünlü şairlerinden biridir. Şiirinde insancılık hakimdir. Doğayı sevdiğinden şiirlerinde sıkça yer vermiş bir şairdir.

Sohrab Sepehri'nin şiirleri, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, İsveççe ve Türkçe gibi birçok dile çevrilmiştir. Türkçe'ye çevrilen eserleri arasında 1996 yılında basılan şiiri "Başlangıcın Sesi" de bulunmaktadır.

Geçenlerde de Farsça’ya tam hakim olan çevirmen- yazar Damla Anar ilk adımda Sohrab Sepehri’nin biyografisini Türkçe’ye çevirdi. Sözü geçen kitabın Türkiye’de yoğun bir ilgiyle karşılandı.