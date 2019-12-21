  1. Ekonomi
21 Aralık 2019 - 18:58

İran-Türkiye ticari dengesi İran lehine

İran-Türkiye ticari dengesi İran lehine

Tahran Ticaret Odası'nın verilerine göre bu yılın ilk 10 ayında İran ile Türkiye arasında gerçekleşen ticaret dengesi İran lehine gerçekleşti.

İRNA'nın haberine göre, 2019 yılının ilk 10 ayında Türkiye'den 1.9 milyar dolarlık mal ithalatı yapan İran'ın geçen yılın aynı dönemine göre bu oranda yüzde 5 düşüş yaşadığı belirtildi. Getiğimiz yılın aynı döneminde İran, Türkiye'den 2 milyar dolar ithalat yaptı.

Öte yandan bu dönemde İran'ın Türkiye'ye ihracatı yüzde 50 düşüş göstererek 3.1 milyar dolar oldu. Buna rağmen İran'ın Türkiye ile ticaret dengesi 1.2 milyar dolar olarak İran lehine gerçekleşti.

İran'ın bu dönemde Türkiye'ye yaptığı ihracatın genellikle petrol ve türevlerinde yaşanan düşüşe nedeniyle düştüğü, ancak bu ülkeye yapılan petrol dışı ihracatın arttığı ifade edildi.

News Code 1883261

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