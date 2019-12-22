Zarif, Tokyo ziyaretini değerlendirdi

Japonya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ruhani’ye eşlik eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Tokyo temaslarını değerlendirdi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Japonya ziyareti yoğun bir çalışma sonucu tamamlandıktan sonra Yelda Gecesi yurda döndük. 19 yıl sonra gerçekleştirilen böyle bir gezide Japon liderleri ve sanayi yöneticileri ile bir araya geldik. Önemli olan şu ki, 90’ıncı İran-Japonya diplomatik ilişkilerini de kutladık.”