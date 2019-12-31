ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önünde gerginlik!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce Iraklı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Arap medyasına göre, 'Amerika'ya ölüm' sloganları atan göstericiler ABD bayrağını yaktılar. Amerika'nın Haşdi Şabi üslerine yönelik saldırısını kınamak amacıyla toplanan Iraklı göstericiler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin ana kapısını ateşe verdiler.

Bölgede protestolar sürerken, dün gece saatlerinde Bağdat Büyükelçisi'nin ve elçilik çalışanlarının bölgeden tahliye edildiği ve ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Öfkeli göstericilerin elçilik binasına girmeye çalıştığı belirtiliyor.

Haşdi Şabi Hareketi'nin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, elçilik binası önündeki taraftarlarına göz yaşartıcı gazlarla müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, 20 kişinin yaralanmasına neden olan gaz bombalarının elçilik binasındaki güvenlik mensuplarınca atıldığı kaydedildi.

Iraklı protestocular elçilik önünde eylem çadırları kurmaya başladı.

ABD Büyükelçiliği, başkent Bağdat'ta güvenliğin en yüksek seviyede olduğu Yeşil Bölgede yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak'taki üç, Suriye'deki iki üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıya tepki gösteren Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis açıklamasında, "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacaktır" demişti.

Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.