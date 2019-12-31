Irak’ta ulusal yas ilan edildi

Irak başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, en az 25 kişinin hayatını kaybettiği ABD’nin Haşdi Şabi üslerine yönelik düzenlediği hava saldırısının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

ABD Irak’ın batısındaki Anbar vilayeti ve bölgeye komşu Suriye’deki noktalarda Haşdi Şabi üslerine hava saldırısı düzenlendi. 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 51 kişi de yaralandı.

ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak'taki üç, Suriye'deki iki üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıya tepki gösteren Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis açıklamasında, "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacaktır" demişti.

Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.