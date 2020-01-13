Ruhani: Bölgede barış ve istikrar sağlama konusunda çaba göstermeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün gece Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Bölgenin kritik bir dönemde olduğunu söyleyen Ruhani, “Mevcut durumda, hepimiz bölgede barış ve istikrar sağlama konusunda çaba göstermeliyiz ve gerilimleri azaltmak için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

“Bölgede gerginlik ve çatışmanın meydana gelmesi çok tehlikeli olabilir. İran kendi menfaatlerini savunmaya hazır olmakla birlikte, bölgede hiçbir zaman savaşı alevlendirmeye çalışmamıştır. Amerikan askeri üssüne yönelik operasyonlarımız ABD’nin işlediği cinayete misilleme olarak yapıldı”

İslam ümmetindeki ihtilafların kimseye faydası olmadığına inandıklarını dile getiren Ruhani, “Pakistan'ın bölgedeki barışı ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran-İslamabad ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine değinerek, “İran-Pakistan sınırları barış ve dostluk sınırları olmalı ve bazı bölücü terör örgütlerinin sınırlarımızı güvensiz hale getirmesine izin vermemeliyiz. Pakistan ile her alanda yakın ilişkilerimizi geliştirmeye tamamen hazırız” açıklamalarında bulundu.

Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik düzenlenen terör saldırısı hakkında Ruhani, “Tüm ülkelerin ABD’nin devlet terörizmini şiddetle kınamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı de söz konusu görüşmede Korgeneral Süleymani'nin şehit edilmesi ve Tahran yakınında yolcu uçağının düşmesinden dolayı taziyelerini ve üzüntüsünü bildirdi.

Şah Mahmud Kureyşi, ülkesinin Pakistan topraklarının başta İran olmak üzere diğer ülkeler aleyhinde tehdit olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini ifade ederek, “Pakistan, kendini İran'ın istikrar ve barışının ortağı olarak görüyor” şeklinde konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İran temasları sonrası Suudi Arabistan ile ABD'ye ziyerette bulunacak.