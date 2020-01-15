ABD'ye taviz yok, cinayet yaparsa yanıt verilecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında gündemdeki son olayları değerlendirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD’nin Şehit Korgeneral Kasım Süleymani’ye yönelik terör saldırısına karşılık verdiğini belirten Ruhani, “Askeri alanda Şehit Süleymani’nin ABD tarafından suikasta uğramasına karşılık verdik. İran Silahlı Kuvvetleri Ayn el-Esad üslerine düzenlediği füzeli operasyonla hiçbir şekilde ABD'ye taviz vermeyeceğimizi ve onların cinayetlerine yanıt vereceğimizi ortaya koydu” ifadelerinde bulundu.

Ruhani, 8 Ocak’ta Tahran’da düşen ve 176 kişinin ölmesine neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçak kazasına değinerek, “Bu bizim için çok beklenmedik bir olaydı ve böyle bir hatanın olacağını düşünmemiştik. Ancak bu hatayı yapanlar her zaman ülkenin güvenlği için çaba arfeden ve o anda da teyakkuz halinde olan insanlardı. Ne yazık ki böyle bir hata bu alanda gerçekleşti” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin olayı nasıl gerçekleştiği konusunda iyi adımlar attığını belirten Ruhani, bir sonraki adımların daha koordineli bir şekilde atılması gerektiğini vurguladı.

Ruhani sözlerinin bir kısmında da, uçak kazasını telafi etmenin Silahlı Kuvvetleri zayıflatmak anlamına gelmediğini belirtti.

Bölgedeki gerilimlerin kimsenin yararına olmadığını dile getiren Ruhani, İran ve tüm bölge halkının birlik ve beraberlik içinde asıl canilere karşı direnmesini vurgulayarak, bölge ülkelerinin Irak hükümetinin yaptığı gibi Amerikan birliklerini bölgeden çıkarmaya çalışmasını istedi.

Ruhani, Suudi Arabistan ve Siyonist rejimin İran hükümetini devirmeye çalıştığına dikkati çekerek, "ABD'nin aracı olarak bilinen terör örgütü IŞİD'in yenilgisiyle İran bölgede daha da güçlendi. Bu durumda Suudi Arabistan ve siyonist rejim ABD Başkanı Trump'ı nükleer anşlaşmadan çıkmaya ikna ederek İran hükümetini devirmeye çalıştı" diye konuştu.

Bölgedeki güvensizliğin kimsenin yararına olmadığını vurgulayan Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu önemli bölgenin güvensizliği dünyanın zararındadır. Geçtiğimiz günlerde farklı yetkililere bu güvensizliğin Avrupa, Asya, Amerika ve herkes için zararlı olduğunu söyledim”

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’lilere seslernerek, “Ortadoğu hassas bir bölgedir. Neden bu bölgeyi güvensiz bir hale getirdiniz. Neden halklara yaptırım uygulayarak baskı yapıyorsunuz. Neden Irak’a, Lübnan’a ve Libya’ya müdahale ediyorsunuz. Neden Suriye’de petrol kaçaklığı yapıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Avrupalı tarflar İran’ın nükleer anlaşma konusunda attığı 5. adımı karşılığında bir adım atmaları gerektiğini öne sürüyorlar” diyen Ruhani, AB’ye hitap ederek, “Sizin atmanız geren adım taahhütlerinize geri dönmenizdir. Bunu açıkça size söylemiştik. Son günlerde de 2 AB lideriyle yaptığım konuşmada onalara nükleer anlaşmayla ilgili attığımız tüm adımların Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun gözetiminde yapıldığını söyledim” dedi.

Bunlara ilave olarak Hasan Ruhani, "Bugün Amerikan askerleri tehlike içinde, yarın Avrupalı askerin sırası olabilir" uyarısında bulundu.