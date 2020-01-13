Ali Rebii, Katar'dan İran'a mali destek iddiasını yalanladı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında 8 Ocak’ta insani hata sonucu Tahran'da düşen ve 176 kişinin ölmesine sebep olan uçak kazasından dolayı üzüntülerini dile getirerek, şu ifadelerde bulundu:

“Bu acı verici olayın nereden kaynaklandığını unutmamalıyız. ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’ye karşı suikat düzenlemesinin ardından savaş gölgesi ülkede yayılmaya başladı ve toplumumuza ağır bir sosyal ve politik gaygı hakim oldu. Bu durumda ABD Başkanı Donald Trump timsah gözyaşları dökerek İran halkının yanında olduğunu iddia etti”

Rebii sözlerinin devamında, “İran halkı Trump’ın Korgeneral Süleymani’nin suikastı ardından İran kültürü için önemli olan 52 hedefi vurmakla tehdit ettiğini ve şimdiki sosyal sorun, geçim, ilaç ve gıda sıkıntısının bu kişinin insanlık dışı yaptırımlarından kaynaklandığını unutmayacaktır” diye konuştu.

İran Hükümet Sözcüsü ayrıca bazılarının insani hata sonucu meydana gelen uçak kazasını kötüye kullanıp İran Silahlı Kuvvetleri’ni zayıflatarak sevinmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

“Katar, uçak kazasıyla ilgili Ukrayna'ya tazminat ödemek için İran’a 3 milyar dolarlık yardım mı yapacak?” sorusuna Ali Rebii, bunun “yalan” olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, uçak kazasına ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, uçağın "yanlışlıkla" vurulduğunu bildirmişti.