ABD'nin yaptırımları İran'a insani yardımları kötü etkiliyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'ın yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğunu işsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Rebii, ülkeye uygulanan yaptırımların bu mücadeleyi daha da zorlaştırığını söyledi.

Hükümetin yaptırımların kaldırılması için elinden geleni yaptığını dile getiren Rebii, yaptırımların insani yardımlar üzerindeki etkilerine değinerek, "Bankacılıkla ilgili yaptırımların mali ve gıda yardımlarına getirdiği engelleri görebiliriz" dedi.

Rebii sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık kanıtlara rağmen, yaptırımların ilaç ithalatı üzerindeki etkilerini inkar edenler, İran'ın aldığı ilaçları ithal etmek için neden İsviçre'nin finans kanalı ve INSTEX gibi özel mali kanallara ihtiyacı olduğunu düşünmelidir."

Dışişleri Bakanı Zarif'in barışın sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan istişareleri sürdürmek amacıyla Suriye'yi ziyaret ettiğine dikkati çeken Rebii, "Bölgedeki diğer ülkelerin de Suriye halkı gibi koronavirüs salgınının yanı sıra savaştan kurtulmak için işbirliği yapmalarını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Rebii, İran'ın bir sonraki ABD hükümetiyle müzakere etmeyi beklediğini ileri süren Trump'ın iddiasına tepki olarak, "Donald Trump, kendi çıkarlarını korumak ve bölgedeki başarısızlıklarını örtbas etmek için bu tür iddalarda bulunmaktadır" diye konuştu.