Şehit Korgeneral Süleymani'nin hayatına ilgi her geçen gün artıyor

Pol Yayınları Genel Müdürü Mecid Caferi Akdam, İran’da Farsça yayınlanan bir radyo poragrıamında, "Dünya basınında manşet haline gelen Korgeneral Kasım Süleymani suikastının ardından, dünyadaki bazı yayınevleri ve edebiyat ajansları bize İran'da onu tam olarak tanıtacak bir eser olup olmadığını soruyorlar" dedi.

Akdam, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar, Türkiye, Mısır, Cezayir, Azerbaycan, Sırbistan, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye, Lübnan, Kazakistan, Gürcistan, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden farklı yayınevleri Şehit Korgeneral Süleyman hakkında bir kitap sunmamızı istedi. Fakat ne yazık ki şu anda Şehit Süleymani hakkında kapsamlı bir eser yok"

Caferi Akdam, “Şu anda İran’daki bazı yayınevleri Şehit Süleymani'yi tüm yönleriyle anlatan kitap çıkarmak istiyor” diye konuştu.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet 3 Ocak'ta ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.