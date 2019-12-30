İranlı "Arzu" Almanya'ya gidiyor

İranlı sinemacı Alirıza Esfandiarnejad ve Alirıza Kasımi’nin yönetmenliğini yaptığı “Arzu” adlı kısa film bu sene 41’incisi Almanya’da düzenlenecek Uluslararası Max Ophüls Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Daha önce Almanya’da düzenlenen Uluslararası Hof Film Festivali’ne katılan kısa film, annesinden ayrılmak istemeyen Arzu adlı bir kızın hikayesini anlatıyor.

Uluslararası Max Ophüls Film Festivali 20-26 Şubat 2020 tarihleri arasında Almanya’nın Saarbrücken kentinde düzenlenecektir.