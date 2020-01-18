Cumhurbaşkanı Ruhani'den sel bölgesine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son günlerde selin en çok etkilediği Sistan ve Belucistan eyaletindeki Çabahar kentine geldi.

Afet bölgesine günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Ruhani'nin selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Son günlerde İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan de sel bölgesine ziyarette bulunmuştu.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi, Kirman, Hürmüzgan ve Sistan ve Belucistan vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.