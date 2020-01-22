Beyaz Saray'da orturanlar İran halkı için karar veremez

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, “İran düşmanlarının büyük korkusu ülkemizin ekonomik, askeri ve güvenlik gücünden değil onlar daha çok İran kültürü ve halkımızın gücünden korkuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasında, büyük bir özveri ve fedakarlığa sahip olan İran halkının yenilmez olduğunun altını çizdi.

Petrol dışı ihracatı sayesinde ülke gelirlerinde büyük oranda artış yaşandığını anlatan Ruhani, İran’ın 20 milyar dolar gelir elde ettiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Politik güç olmadan ekonomik güce sahip olmak mümkün değildir. Dünya ile ilişkiler kurulmadan ekonomik güç kazanılmaz. Üretimimizi artırmak istiyorsak başka pazarlara sahip olmalıyız. Ürünlerimizi yurt dışına ihraç etmeye yönelmeliyiz”

"Beyaz Saray'da oturanlar İran halkıyla ilgili karar veremezler” diyen Ruhani, büyük güce sahip olan İran halkının kendisinin büyük kararlar alacağını söyledi.