Erdoğan'dan Libya açıklaması: Bu coğrafyadaki varlığımız sürecektir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi açıkça söylüyoruz"

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde terör örgütü, küçük çaplı da olsa hala saldırılarını sürdürüyor. Türkiye olarak, imzaladığımız mutabakat metinlerinde bize verilen sözlerin tam manasıyla yerine getirilmesi şartıyla ahdimize bağlıyız. Şu anda maalesef bize verilen sözler ile sahadaki durum arasında yer yer oldukça ciddi düzeylere varan farklılıklar bulunuyor. Muhataplarımıza, ülkemize yönelik tehditlerin sürmesi halinde harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi açıkça söylüyoruz.

"Geri adım atmamız mümkün değildir"

Türkiye’nin Suriye’deki varlığı, kendi güvenliği yanında, bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve halkın tamamının huzurunu sağlamaya yöneliktir. Bu ülkede konjonktürel çıkarları için bulunanlarla bizim aramızda işte böylesine temel bir fark vardır. Suriye’deki gelişmeler bizim için beka meselesi vasfını sürdürdüğü müddetçe, geri adım atmamız mümkün değildir.

"Darbeci Hafter, ateşkesi imzalamaya yanaşmadı"

Türkiye ve Rusya olarak başlattığımız inisiyatifle, Libya’da bir ateşkesi sağlamak için epeyce gayret gösterdik. Ateşkesi yazılı hale getirmek amacıyla dün Moskova’da yapılan görüşmelerde Trablus Hükümeti son derece yapıcı ve uzlaşması tavır sergiledi. Trablus Hükümetinin bu müspet tutumuna rağmen, darbeci Hafter, ateşkesi imzalamaya yanaşmadı.

Darbeci Hafter’in ortaya sürdüğü şartlar, zaten gerçek yüzünü ve asıl niyetini gösteriyor. Tabii, darbeci Hafter’in daha önceki anlaşmalardaki sicilinin hiç de iyi olmadığını biliyoruz. Hafter'in ortaya sürdüğü şartlar asıl niyetini gösteriyor.

2015’teki anlaşmada işine gelen kısımları uygulayıp, diğer kısımları tanımayan bir zihniyetin, bugün ateşkesi reddetmesi, şahsen bizi çok şaşırtmadı. Ancak, bu defa, geçmişten farklı olarak işin içinde Türkiye var. Her şeye rağmen dün Moskova’da yürütülen görüşmeleri, darbeci Hafter’in gerçek yüzünün uluslararası kamuoyuna göstermiş olması bakımından olumlu buluyoruz.

"Darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten asla çekinmeyeceğiz"

Önümüzdeki günlerde, darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya’daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten asla çekinmeyeceğiz. Libya halkını özgürlüğe ve istikrara kavuşturana kadar, bu coğrafyadaki varlığımız sürecektir.

Kaynak: TRT Haber