Halife Hafter'in kararı açıklandı

Rus devlet ajansı TASS'ın Al Arabiya televizyonuna dayandırarak verdiği son dakika haberine göre; dün başkent Moskova'da yapılan görüşmeler sonunda Rusya ve Türkiye'den ateşkes anlaşmasını imzalayıp imzalamamak için süre isteyen darbeci Hafter, Moskova'dan mutabakatı imzalamadan ayrıldı.

Gece Moskova'dan ayrılan General Hafter, anlaşmayı imzalamasına neden olarak Libya Ulusal Ordusu'nun birçok isteğinin karşılanmamış olmasını gösterdi.

Al Arabiya'nın iddiasını Fransız haber ajansı AFP de, Rus yetkililere doğrulatarak okuyucularına duyurdu.

Anlaşmayı iptal etme ebebi ve talepleri

Gece Moskova'dan ayrılan General Hafter, anlaşmayı imzalamasına neden olarak Libya Ulusal Ordusu'nun birçok isteğinin karşılanmamış olmasını gösterdi.

Libyalı generalin ayrıca, ordusunun Trablus'a girmesine izin verilmesini, Ulusal Birlik Hükümeti kurulup kendisinin kurduğu Tobruk'taki Meclis'ten güven oyu almasını, ateşkeste Ankara'nın katılımının olmamasını ve Türkiye'nin askerlerini ülkeden çekerek UMH ile imzaladığı anlaşmaları iptal etmesini talep etti.

Kaynak: Haber7