AFC Başkanı İran kararını gözden geçirme sözünü verdi

İran Gençlik ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer, bugün Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim al Khalifa ile telefonda konuştu.

Sultanifer bu görüşmede, Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar veren Asya Futbol Konfederasyonu’na itirazlarını dile getirdi.

İran Sivil Havacılık Kurumu’nun AFC’ye gönderdiği mektuba atıfta bulunan Sultanifer, “İran güvenli ve güçlü bir ülkedir. Sivil havacılık güvenliği ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Ülkemize konuk olan takımların can güvenliğini kendim bizzat garanti ediyorum” dedi.

Sultanifer ayrıca, “AFC kararının İran düşmanı yabancı medya kuruluşlarının etkisi altında alındığı anlaşılıyor. Asya'daki en popüler (İranlı) takımlara ilişkin bu tür davranışı gördüğümüzde çok şaşırdık” ifadesini kullandı.

Şeyh Salman da bu görüşmede İran kararını yeniden gözden geçirme sözü verdi.

İran temsilcileri Persepolis, Sepahan, İstiklal ve Şehr Khodro takımları üçüncü bir ülkedeki maçlara katılmayacağını bildirmişti.