Rusya: Ateşkesin bozulması için provokasyonlar oluyor

Berlin Zirvesi'ne katılan taraflar yaptıkları açıklamalarla pozisyonlarını da bir kez daha ortaya koydu.

Berlin'deki zirveye katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi. İki lider, barış görüşmelerini desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya'nın, Birleşmiş Milletler çatısı altında biraraya getirilmesi çağrısı yaptı. Johnson, Avrupa Birliği'nde bu konuda bir bölünme yaşandığını vurguladı, Libya'da artık çatışmalara son verilmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de açıklama yaptı. "Biz kimseden geri adım atmasını istemiyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov da, Libya'da ateşkesin bozulması için provokasyonlar düzenlendiğini dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber