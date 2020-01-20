Şehit Süleymani'nin yolunda ilerlemeye devam edeceğiz

Kudüs Gücü'nün yeni komutanı Tuğgeneral İsmail Kaanai'nin göreve başlama töreninde konuşan Tümgeneral Hüseyin Selami, Şehit Korgeneral Süleymani'nin İslam düşmanlarını perişan ettiğini vurguladı.

Şehit Süleymani'nin yaşayıp, mektep oluşturduğuna dikkat çeken Tümgeneral Selami, bu büyük komutanın kendi şehadetiyle, sadece İslami İran'da değil İslam ümmeti ve diğer milletler arasında eşsiz bir hareket ve dalga oluşturduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları Komutanı, Şehit Süleymani'nin yolunun devam edeceğine temasla, Şehit Süleymani'nin İslam Ümmeti'nde ABD ve Siyonist rejim başta olmak üzere düşmanlara karşı geniş bir cephe kurduğunu hatırlattı.

Tahran'da bugün sabah saatlerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudus Gücü yeni Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani’nin göreve başlama töreni düzenlendi.

Tahran'daki Devrim Muhafızları Komutanlığı’nda düzenlenen törene İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İslam Devrimi Lideri Askeri Ofisi Başkanı Tuğgeneral Muhammed Şirazi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri ve Şehit Konrgeneral Kasım Süleymani’nin ailesi katıldı.

Bugün ayrıca Devrim Muhafızları Başkomutanlığı tarafından Tuğgeneral Seyyid Muhammed Hicazi, Kudüs Gücü Komutan Vekili olarak atandı.