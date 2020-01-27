İranlı komutandan ABD'ye sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ABD’lilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı komutanları suikast ile tehdit etmesine tepki göstererek, “Komutanlarımızı suikastle tehdit edenler, hayatta kalırlarsa kesinlikle pişman olacaklar” dedi.

Tümgeneral Selami konuya ilişkin olarak, “Amerikan ve İsrail yetkililer komutanlarımızı suikast yapmakla tehdit ederse, onlardan hiçbir komutanın güvende olmayacağını bilmelidir” ifadesini kullandı.

ABD’nin diğer alanlardaki yetersizlikleri için böyle bir tehditlerde bulunduğunu dile getiren Tümgeneral Selami, “Amerikan yetkililer ister askeri ister ekonomik yaptırımlar alanında yenilgiye uğramışlardır” değerlendirmelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD’liler farklı arenalarda stratejilerini takip etme konusunda umutsuzluğa kapıldığı zaman terör stratejisine başvuruyorlar. Örneğin bizi barışçıl nükleer teknolojilere erişimden mahrum edemediklerinde, nükleer bilim adamlarımıza suikast düzenlemeye yöneldiler.”