Devrim Muhafızları ABD'nin bölgedeki itibarını paramparça etti

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard'in imamlığında eda edildi. Tahran Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD’ye yönelik yaptığı misilleme operasyonuna işaret eden Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, "Devrim Muhafızları'nın görkemli operasyonu, ABD'nin bölgedeki itibarını paramparça etti. Bu İslam dünyasındaki gayri meşru (askeri) varlığın son bulmasının başlangıcıdır" dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, bölgedeki güvenlik yapısının Müslüman halklarının güçlü elinde olduğunu ifade ederek, “Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Bahreyn ve Türkiye halkları ABD’nin aşırı isteklerine karşı birleşerek tek bir cephe oluşturdu. Bölgede Batı’nın kukla yöneticilerinin meşruiyeti çöktü" açıklamarında bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, gerçekleşen operasyon vastıasıyla bölgede ABD’nin askeri gücünün imajının da kırıldığını dile getirdi.

İran, 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füzeli operasyon düzenlemişti.