Siyonistler ve Amerikalılar bölgeden gidecekler

Velayeti bugün düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nı değerlendirdi.

Ali Ekber Velayeti, Yüzyılın Anlaşması'na yönelik gelen tepkilerin Filistinliler'in Siyonist rejim karşısındaki birlik ve beraberliğinin eşsiz olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, ABD ve Siyonist rejimin karışık rüyasının tabirinin onların bölgeden ihraç kabusü ile sonuçlanacağını ifade etti.

Bazı Arap ülkelerinin temsilcilerinin söz konusu planın açıklandığı törene katılmalarının da bu planın uygulanışının teminatı olduğunu kaydeden Velayeti, bundan önce Camp David ve Madrid anlaşmalarının sonuç vermediği gibi Yüzyılın Anlaşması gibi planların da sonuç vermeyeceğini, duyarlı ve uyanık Filistin halkının ileri hatta mücadele verdiğini ve diğer ülkelerin de onları destekleyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Siyonist rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte Beyaz Saray'da Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı.